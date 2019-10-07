Serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, euro ise 6,2740 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 5,71 liradan alınan dolar 5,7120 liradan, 6,2720 liradan alınan euro ise 6,2740 liradan satılıyor.
Bir önceki kapanışta dolar 5,69 liradan, euro ise 6,25 liradan satılmıştı.
Dolar bugün ne kadar? İşte güncel döviz kuru...
07.10.2019 - 09:11 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 7 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, euro ise 6,2740 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 5,71 liradan alınan dolar 5,7120 liradan, 6,2720 liradan alınan euro ise 6,2740 liradan satılıyor.
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654796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/654796.aspx
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