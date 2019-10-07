Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim 2019 Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek. Letonya'nın Riga şehrindeki Daugava Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.