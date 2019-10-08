Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlılığının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirterek “Yavuz sondaj gemimiz, cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün-yarın matkap dönmeye başlıyor” dedi. Antalya’da Türkiye Enerji Zirvesi’nin açılışında konuşan Bakan Dönmez; denizlerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ruhsat sahalarında, sismik arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı. Akdeniz’de Türkiye’nin kararlılığı ve ciddiyetini bütün dünyanın anlaması gerektiğini vurgulayan Bakan Dönmez “Haklılığımız BM nezdinde de kayıtlı. Doğu Akdeniz’de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz. Türkiye, bölgenin hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek ülkesidir. Biz, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın farkındayız, takipçisi olacağız. Arayacağız, araştıracağız ve varsa, mutlaka bulacağız. Yerli teknolojiyle sınıf atlattığımız gemilerimiz ve gece gündüz milletimizin aydınlık geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bu konudaki öz yeterliliğimiz inşallah bizlere güzel günlerin kapılarını aralayacak. Bir zamanlar bu işleri yapmak için ne finansal gücü ne de teknik altyapısı olan Türkiye nerede, şimdi iki sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almak için girişimlerde bulunan ve Doğu Akdeniz’de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede?” diye konuştu.