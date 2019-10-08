Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İnternet girişimciliğinde dünyadaki önemli oyuncular arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, bu alanda lider konumdaki Çin’le temas kurmaya başladı. Hâlihazırda Türkiye’de, 59,9 milyar liralık e-Ticaret pazar büyüklüğü bulunuyor. Çin’le iş birliği artırılarak, bu alanda sıçrama amaçlanıyor. Söz konusu plan çerçevesinde görüşmeler de başladı. Çin’in Siber Uzay Dairesi Bakan Yardımcısı Yang Xiaowei ve beraberindeki heyet, Türkiye’ye gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Heyete, Çinli teknoloji ve e-Ticaret firmalarının Türkiye’deki üst düzey temsilcileri de eşlik etti. Yapılan toplantılarda “Kuşak ve Yol Projesi”nde istenilen seviyelerin yakalanması için yapılması gerekenler görüşüldü.