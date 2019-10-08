Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tren biletleri ve PTT gönderi ücretlerine yüzde 20 zam geldi. Buna göre İstanbul-Ankara arasında hizmet veren YHT biletinin normal kabin fiyatı, (Pendik kalkışlı seferlerde) 71 TL’den 85,50 TL’ye yükseldi. Halkalı ve Bakırköy kalkışlı tren biletlerinin fiyatı da 96 TL oldu. PTT tarafında ise; 20 grama kadar 2 TL olan gönderi hizmeti, 2,4 TL’ye çıkarıldı.

Önceki gün alınan kararla köprü ve otoyol geçişlerine yüzde 20 zam yapılmış, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde otomobil geçişi 10,5 liraya, Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği yollarda otomobil için en yakın mesafe geçiş ücreti 3 lira, en uzak mesafe 30 lira olarak belirlenmişti.