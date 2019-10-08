Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı istişare kampında bir milletvekili sigara yasaklar konusunda vatandaştan çok fazla tepki geldiğini ve bu yasakların onlara doğru anlatılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, tütün ile ilgili hiçbir yasaktan geri adım atılamayacağını belirterek “Sağlıklı bir toplum oluşturacağız. Uluslararası sempozyumlar düzenleyeceğiz” dedi.

ALMANYA ÖRNEĞİ

Özel araçlarda içilen sigara ile ilgili de konuşan Erdoğan “Aktif içicilerin yanında bir de pasif içiler var. Sigara içen adam, yanındakilere zarar veremez. Almanya’da caddenin bir tarafında sigara içiliyor, diğer tarafında içilemiyor. Biz de ülke olarak yeni tedbirler almalıyız. Ciddi bir vergi getirilmeli” değerlendirmesini yaptı.

Zamma rağmen içiyorlar

Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’ye sigara konusunda ödül verdiğini hatırlatan Erdoğan’ın “Sigara ve alkole zam geldiğinde satışlar düşmüyor. Yine içmeye devam ediyorlar. Bununla ilgili de gereken adımları atacağız. Gerekirse üç katına çıkarırız” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sigaradan ‘Sağlık Vergisi’ adı altında yeni bir vergi alınması önerisini gündeme getirdiği ifade edildi.