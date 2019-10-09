Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yardımlardan 19 bin 462 kişinin yararlanacağını belirterek “Toplamda 55 milyon 717 bin lira ödeme yapılacak. İlköğretim için 2 milyon 76 bin lira, lise için 3 milyon 115 bin lira, yüksekokul için de 4 milyon 153 bin lira yardım yapılacak” bilgisini paylaştı. SGK tarafından öğrencilik durumları MEB ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, müracaat şartına gerek kalmadan ödeme yapılacağını belirten Selçuk, öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımlarının ise müracaat etmeleri hâlinde ödeneceğini kaydetti.

