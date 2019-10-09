Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sayede sağlık ölçümleri kayıt altında tutuluyor ve sağlık takibi yapmak kolaylaşıyor. Sesli komut özelliği sayesinde konuşarak iletişim kurmanın mümkün olduğu Albert, istenildiği takdirde sağlık bilgilerini hasta yakınları ve doktorlarla da paylaşıyor.

Siemens’in girişimcilik programı Next47’den yatırım alan Türkiye’deki ilk startup olan Albert Health, aynı zamanda Paris’te gerçekleşen Techstars programında da başarı kazanarak 1 milyon TL’lik yatırım aldı. Albert Health’in, yapay zekâ tabanlı algoritmalarıyla kronik hastaların hayatına değer kattığına dikkat çeken Serdar Gemici “Hastalar, Albert ile konuşarak tedavileriyle ilgili günlük notlar tutabiliyor, ilaç hatırlatması kurabiliyor, sağlık ölçümlerini kaydedebiliyor ve bütün sağlık verilerini bir yakını ya da doktoruyla paylaşabiliyor. Albert ile Avrupa’da ve Türkiye’de yaşlı bakım merkezlerine girmeyi istiyoruz. Hedefimiz üç yılda 500 bin kullanıcıya ulaşmak” dedi.

“Albert Sesli Sağlık Asistanı” mobil uygulaması Google Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.