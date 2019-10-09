Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki çeşitli açıklamalarında bölgede iki milyon kişiyi barındıracak yerleşimler kurma planından bahsetmiş ve “30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge üzerinde çalışıyoruz. Projelerimiz hazır. Devlet başkanlarıyla bunu paylaştık” ifadelerini kullanmıştı. Bu arada borsadaki alımlar, Suriye sınırına yakın bölgede üretimi olan Mardin Çimento ve Adana Çimento hisselerinde yoğunlaşıyor. Mardin hisseleri dünkü işlemlerde yüzde 20’ye yakın primli seviyeleri gördü. Adana Çimento’da da kazançlar yüzde 10’a yaklaştı. Borsada işlem görmeyen Limak ve Sanko’nun da bölgede çimento üretim tesisi bulunuyor. Analistler “Mardin Çimento ve Adana Çimento bölgeye yakın olan iki üretici. Mardin’in ikinci klinker hattı uzun süredir faal değil. İmar beklentisi karşılanırsa, bu hattın yeniden devreye alınabileceği beklentisi, hisseye yükseliş getiriyor” ifadelerini kullandı.