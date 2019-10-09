Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin öncü gruplarından Kibar Holding ve Kuzey Amerika’nın önde gelen çevre şirketlerinden Heritage Environmental Services’ı bünyesinde bulunduran The Heritage Group’un ortaklığında kurulan İnteraktif Çevre ve Danışmanlık, sanayi şirketleri başta olmak üzere atık çıktısı olan tüm endüstrilere profesyonel Toplam Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık hizmeti veriyor. İnteraktif Çevre, 2019 yılı başı itibariyle hizmet portföyüne 'Sıfır Atık Danışmanlığı'nı da eklediğini duyurdu.

Kurulduğu günden bu yana Toplam Atık Yönetimi hizmeti verdiği tüm müşterilerinde yüzde 100 geri dönüşüm (Zero Landfill) hedefiyle sistemler kurup, bu çerçevede hizmet veren İnteraktif Çevre, Sıfır Atık Yönetmeliği’nin yayınlanmasıyla birlikte, mevcut operasyon işleyişi ve yasal gereklilikler arasında katma değerli bir alanda konumlanıyor.

'Atık' yerine 'yan ürün'

Firma olarak atık yerine yan ürün ifadesini kullanmayı tercih eden ve hizmet verdiği tüm müşterilerinde sıfır atığı amaçlayan İnteraktif Çevre Danışmanlık Genel Müdürü Volkan Ural, bu yaklaşımla birçok atığın yan ürün ve kaynak mantığıyla yeniden kullanılacağına inandığını belirtti.

Atık verileri dijital ortamda 7/24 izlenebiliyor

Sıfır atık yaklaşımının uzun soluklu bir yolculuk olduğunu, bu yolculukta hizmet verilen müşterilere tüm çevresel konularda profesyonel hizmet aktarımı amaçladıklarını belirten Ural, "İnteraktif Çevre şirketi olarak, müşterilerimize, 45 yıldır Amerika’da faaliyetlerini sürdüren ve sayısız sanayi kuruluşunu Zero Landfill hedefine ulaştıran tecrübelerimizi aktarma imkanına sahibiz. Şirket olarak sağladığımız en önemli avantajlardan birinin sektör bazlı yetkinliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve üretim prosesleri değişkenlik gösteren birçok müşterimize bu imkanı tanıyoruz. Sahip olduğumuz tecrübenin ve kurguladığımız sistematik yaklaşımın başarılı iş sonuçlarına ulaşması için atılması gereken ilk adım eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri. Dijital ortamda atık verilerini ve atığın izlenebilirliğini sağlıyoruz, müşterinin ihtiyacına özel olarak eğitim programları oluşturup, talep edilmesi halinde bunu müşterilerimizin dijital altyapılarına adapte edebiliyoruz" dedi.