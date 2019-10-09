Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İGDAŞ, hem güvenlik hem de enerji tasarrufu için kombi, şofben, baca ve soba gibi cihazların bakımlarının bir an önce yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, havalar soğumadan önce doğalgaz kullanımında güvenlik ve verimlilik sağlayan tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Havaların soğumasıyla birlikte baca temizliği, şofben, kombi ve soba gibi cihazların bakımlarının bir an önce yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, hem güvenlik hem de enerji tasarrufu için baca ve kombi bakımlarının önemine işaret edildi.

Güvenli ve doğru doğalgaz kullanım ögelerinin canlandırıldığı ve abonelerinin farkındalığını arttırmak için oluşturulan İGDAŞ Simülasyon Evi'nde bilgi veren kurum yetkilisi Makine Mühendisi Sabri Doğan, bakım, kontrol ve doğru kullanım konularına dikkati çekti.

Güvenliğin eksiksiz sağlanabilmesi için İGDAŞ'ın abonelerine ön koşul olarak sunduğu mevzuatın dışına çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, tesisatlara yetkililer dışında müdahale edilmemesi ve İGDAŞ'ın tesisatı kontrol edip gaz kullanılmasına onay verdiği andaki şartların korunması gerektiğini söyledi.

"Menfezleri kapatmayın"



Kış dönemlerinin yaklaşmasıyla kombilere binen yükün arttığını hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Yetkili servislerce cihazlara mutlaka bakım yapılmalı. İtfaiye tarafından yetkilendirilmiş firmalarca bacaların temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması, oluşabilecek tehlikeleri bertaraf edecektir. Sıklıkla soğuk hava, ses ve toz şikayetleriyle menfezler kapatılıyor, menfezleri kapatmayın. Menfezler güvenlik açısından çok önemli. Ayrıca cihazların yanması için gerekli oksijenin içeri girmesini sağlayarak enerji tasarrufu imkanı sunuyor."

Yatak odaları ve banyolara bacalı cihaz yerleştirmenin mevzuata göre yasak olduğunu anımsatan Doğan, bu cihazların bulunduğu odalarda uyumanın büyük tehlike arz ettiğini bildirdi.