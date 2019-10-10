Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti’nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında, işçi ailelere tanınan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının memur ailelere de tanınması konusu gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, bir milletvekilinin bu konuda söz almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a dönerek “Neden hâlâ hayata geçmedi?” sorusunu yöneltti. Bakan Selçuk, memurların yaklaşık yüzde 48’inin 6 yaşından küçük çocuğu olduğunu, bu ailelerin yarı zamanlı çalışacak olmasının kamuda sıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

KAPSAM DARALSIN

Aile Bakanı Selçuk’un sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekirse kapsamını daraltalım, bu hakkı öncelikli olarak kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim. Söz verdik, sözümüzü tutmamız gerekir” dediği öğrenildi. Yarı zamanlı çalışma dönemi, doğum sonrasındaki analık izninin veya kullanılan diğer izinlerin bitiminin ardından çocuğun ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan dönemi kapsıyor. Taslağa göre yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın ya da erkek memur ayrımı yapılmayacak. Hem anne hem baba memur olsa da yarı zamanlı çalışma hakkından her iki eş de yararlanabilecek. Memure anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabilecek ve maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacak. Bu sürelerin sonunda anneler isterse çocuk ilkokula başlayıncaya kadar yarım gün çalışmayı tercih ederse maaşının yarısı kesilecek.