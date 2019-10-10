Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi’ni denizin altından hem demir yolu hem de lastik tekerlekli araçlarla geçmeye imkân verecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, yabancı firmaların odağında. Önümüzdeki günlerde uygun finansman imkânı sağlayan firmaların katılımıyla yapılacak ihale ile söz konusu tüneldeki çalışmalar hızlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yerli ve yabancı çok sayıda firmanın ilgi gösterdiğini belirterek “Dünyada finans piyasalarının normalleşmesiyle projeye ilgi duyan firma sayısı arttı. Tünelle ilgili proje çalışmalarını ve ihale ön hazırlıklarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız” dedi. Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili bilgi verirken de “Lastik tekerlekli araçlar, 2022’de Çanakkale Boğazı’ndan geçecek. Araçlarımız beklemeden, durmadan 5 dakikada Gelibolu’dan Çanakkale’ye geçmiş olacak” dedi.

Bakan Turhan, 4. Uluslararası Kara Yolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, doğu ile batıyı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak küresel ticarette önemli bir kesişme noktasında olan Türkiye’nin her daim gelişmesindeki en önemli anahtarlardan birinin ulaşım altyapısı olacağını söyledi ve “Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolar, yani neredeyse toplam küresel ticaretin yarısına karşılık gelen bir pazara ulaşabilmektedir. Dünya haritasındaki yerimizi de göz önüne getirdiğimizde, bölgemizdeki ulaştırma faaliyetleri için doğal lojistik üs görevi konumundayız” diye konuştu.

TİCARETİN DE MERKEZİNDEYİZ

Bakan Turhan, Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi dev projelerin ülkeye çağ atlatırken, uluslararası arenada ticaretin merkezi olma rolünü artırdığını, insanın hayat kalitesini yükselttiğini söyledi.

ÜÇ KATLI TÜNEL DÜNYADA İLK

Bakan Turhan, yakında ihalesine çıkılacak olan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin tek geçişte ve tek tünel hâlinde ulaşıma imkân veren dünyanın ilk tüneli olacağını ifade etti.

KÖYDEN OTOYOLA 750 MİLYAR LİRA

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, köy yollarından kent içi ulaşıma, çevre yollarından bölünmüş yollara, köprülerden tünellere kadar bir yandan ulusal yol ağını yenileyip standardını yükseltirken, diğer yandan Türkiye’den doğu-batı, kuzey-güney istikametindeki uluslararası koridorları işlevsel hâle getirdiklerini, son 17 yılda sadece ulaştırma ve altyapıya 750 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını ifade etti. 6 bin 101 kilometre olan ve sadece 6 ili birbirine bağlayan bölünmüş yol ağının bugün 27 bin kilometrenin üzerine çıkarak 77 ili birbiriyle bağladığını hatırlatan Bakan Turhan, 2015 yılına kadar toplam 5 bin 556 kilometre daha otoyol yapımı planladıklarını söyledi.