Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay IMF, Fitch gibi kuruluşların yukarı doğru revize ettiği büyüme tahminlerinin ardından Dünya Bankası da beklentisini iyileştirdi. Banka, 2018’in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan sonra, ekonominin toparlandığını, bunda iç tüketim ve ihracattaki artışın katkısı olduğunu ifade ettiği açıklamasından sonra, bu yıl için yüzde 1 daralma olan beklentisini ‘yüzde sıfır’ olarak revize etti. Banka, 2020 için yüzde 3, 2021 için yüzde 4 olan beklentisini ise teyit etti.

Dünya Bankası “Öncü göstergeler 3. çeyrekte de toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Kurum yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 16,5, 2020 için yüzde 11, 2021 için ise yüzde 9 olarak açıkladı.