Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varank, İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi Temel Atma Töreninde yaptığı konuşmada “Görüyorsunuz, ekonomiyi güçlendirecek adımları atarken aynı zamanda bölgemizdeki meydan okumalarla da mücadele ettik, ediyoruz. Türkiye’nin yaptığı kolay iş değil. Ortada uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu çok kirli bir tezgâh var. Sınırımızın hemen yanı başında bir terör devleti kurmak için yıllardır çok büyük planlar, çok büyük harcamalar yapılıyor. Binlerce tır silah ve mühimmattan tutun, beslenen paralı askerlere kadar harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Nasıl ki, sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında da işte buradaki gibi sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz, güçlü üretim ekosistemimiz var” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırabileceğini hem de ekonomisini koruyabileceğini vurgulayan Bakan Varank “Yıllardır Türkiye sınırında bir terör devleti kurmak için büyük paralar harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişenler, Türkiye’nin bu adımından elbette rahatsız oluyorlar. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi” diye konuştu.