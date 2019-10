Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehri’nin doğusunda terör örgütü YPG’nin devletleşme çalışmalarına engel olmak ve Suriyelilere güvenli bölge oluşturmak için başlattığı operasyon büyük titizlikle sürdürülüyor. Operasyonun başlamasının ardından piyasalarda sınırlı bir tehpki geldi. Güne 5,84 ile başlayan dolar harekâtla 5,87’ye çıktı. Borsa İstanbul yüzde 2,17’lik bir kayıpla günü 99.649 puandan kapattı.

FELAKET TELLALLARI VAR

Bu süreçte bir mücadele de finans arenasında yaşanıyor. Dövize yatırım yapan bazı çevreler “kazançlarının artması uğruna” gerilimin tırmanmasını isteyerek, ülke çıkarlarını görmezden geliyor. Hafta başından bu yana ABD Başkanı Trump’ın Tweet’leri de içerideki felaket tellallarına malzeme oldu.

Büyük çoğunluk ise operasyona destek vererek Türk lirası varlıkları savunuyor. Bu kesimde bulunan analistler, özellikle sosyal medya üzerinden Türk lirası varlıkların cazibesini kaybetmeyeceğini, şu anda yabancıların daha da ucuzdan hisse toplamak için piyasayı aşağı çekmeye çalıştığını vurguluyor.

TÜRKİYE’NİN HİKÂYESİ GÜÇLÜ

Türkiye’nin, 2016 yılının ağustos ayında başlattığı Fırat Kalkanı ve 2018’in ocak ayında düzenlediği Zeytin Dalı operasyonlarının piyasalara etkisinin oldukça sınırlı olduğunu, hatta borsanın her iki operasyondan sonra yükseldiğini hatırlatan pozitif görüşlü analistler “Bulunulan seviyeler itibarıyla borsa ve TL varlıklar çok güçlü hikâyeye sahip. Ülkenin makroekonomik dengeleri düzeliyor. Enflasyon ve faizler geriliyor. Cari açık kapanıyor. Küçülme, korkulan boyutlarda gelmeyecek. Bütün bunlar Türk hisse senetleri için parlak geleceğe işaret ediyor. Böyle olmasaydı, yabancılar Türk tahvillerine yüklü miktarda girmezdi, borsanın da üçte ikisini ellerinde tutmazdı. Üstelik bu yabancılar, hisse senetleri hakkında önce olumsuz rapor yazıp sonra da düşüşlerde gelip yine bu hisseleri topluyorlar. Uyanık olun, hissenizi kaptırmayın. Yerli yatırımcılar, dünyada parasal gevşeme yaşanırken alacakları dövizden zarar edecek. Kaldi ki, parayı her şekilde, her zaman kazanırız ancak bazı şeyler parayla satın alınamayacak kadar değerlidir” görüşünde birleşiyor.

DÖVİZDE YÜKSELİŞ, SATIŞ FIRSATI

Dolar cephesinde ise küresel ana senaryoda yükselişin önünü kapatan ciddi haber akışı geliyor. FED Başkanı Powell, global ekonomik riskler karşısında daha fazla faiz indirimine açık olduğuna işaret etti ve para piyasalarının düzgün şekilde çalışmasının sağlanması için, ellerindeki varlık miktarının yeniden büyümesine izin verme zamanının geldiğini söyledi. Yani yeni bir parasal genişlemenin (QE4) ayak sesleri yaklaşıyor. Aslında FED, geçtiğimiz 2 yılda bilançosundaki varlık miktarını 600 milyar dolardan fazla azaltmıştı. Faiz indirimine yeri olduğu gibi bilançoyu büyütmek için de eli güçlü sayılır” dedi. Bu gelişmeler ‘güçlü dolar’ın ana vatanı ABD’den bile destek bulmadığını gösteriyor. Analistler; iç piyasada yaşanabilecek sanal gerilimlerin etkisiyle kurda yükselişler yaşanırsa, bunun dolar satmak için fırsat vereceğini vurguluyor.