Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında inşaat sektöründe tamamlanmaya yakın projelere finansman desteği verileceğinin açıklanmasının ardından, sektör temsilcileri atılacak adımları bekliyor. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Başkanı Celal Koloğlu; sektöre yapılan her yatırımın başka yatırımları tetiklediğini hatırlatarak “Öncelikle yüzde 80’in üzerinde tamamlanmış projelerin belirlenerek, bir an önce ekonomiye kazandırılması gerekiyor. İnşaat malzemelerinde yerli üretim paylarının artırılması da, dışa bağımlılığın azaltılması açısından önemlidir” dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de tamamlanmaya yakın projelere finansman desteğiyle sektörde durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının azaltılması hedefinin memnuniyet verdiğini söyledi. Yenigün “İnşaat sektörü oluşturduğu istihdamla özellikle ekonomik risklerin ve işsizliğin yükseldiği dönemlerde çok daha önemli hâle gelmektedir. Dolayısıyla hükümetimizin destekleriyle yeniden işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak duruma gelmeyi istiyoruz. Bu çerçevede kamu ile iş yapan müteahhitlerimizin projelerinde yaşanan büyük maliyet artışlarından doğan soruna da çözüm olarak bir fiyat farkı düzenlemesi bekliyoruz” diye konuştu.