Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla 1991 yılında kurulan ve ilk kefaletini 1994’te veren fon; ulusal ve uluslararası iş birliklerine giderek teminat yetersizliğinden dolayı kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştırıyor. Ekonomik büyümeye katkısıyla adından söz ettiren KGF, bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandırdı. Bir süredir özellikle bölge bazlı çalışmalarını yoğunlaştıran fon, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde “KGF bölge temsilcilikleri” kurmak için düğmeye bastı. Kurulacak temsilcilik sayısı ve yerler, kurumun çalışmaları ışığında son şeklini alacak. Reel sektör ve bankacılık sektörüyle sahada iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler; objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen ihtiyaç ve dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak. Son teknolojiye sahip hızlı ve güvenli sistemleri sayesinde fonun, günde değerlendirdiği ortalama başvuru sayısı 10 bini geçiyor.