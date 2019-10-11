Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Volkswagen’in Türkiye’ye fabrika kuracağını resmen açıklaması, diğer yabancı yatırımlar ve Türk üreticiler açısından pozitif sinyaller verdi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca “Otomotiv sektöründe Türkiye’ye son 20 yıldır sıfırdan yeni otomobil fabrikası yatırımı gelmemişti. Uzun bir aradan sonra ilk defa yeni bir marka yatırıma geliyor” dedi. Alman KOBİ’lerden, Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen çok ciddi miktarda firmalar olduğunu, bunların Alman medyası ve siyasetçilerinden etkilenerek biraz uzak durduklarını hatırlatan Alper Kanca “Volkswagen’in yatırımı ve yeni rüzgârla birlikte bu değişecektir. Diğer Alman firmaları da Türkiye’ye yönelik özellikle otomotiv tarafında hareket başlatarak yatırım yapmaya başlayacaktır. Bunun örneklerini görüyoruz. Derneğimize başvurup, TAYSAD’dan bilgi almak isteyen Alman firmaları bulunuyor. Bu da Türk otomotiv sanayii için önemli. Volkswagen, başka bir ülkede bu kaliteyi bulamıyor. Burada yetişmiş ve yetkin insan gücü var. Bu insanlar, otomotiv sektöründe uzun yıllardır tecrübeliler” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de “Bu yatırım, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüştü. Ülkemiz yan sanayii, hem güçlü yerli üreticiler hem de lojistik imkânları sebebiyle avantajlı konumda” diye konuştu.