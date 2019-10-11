Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOSGEB ve kalkınma ajanslarının desteğiyle teknolojik üretimini geliştiren Minersan Mineral Sanayi Ticaret AŞ; ürünlerini Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, Bahreyn, Birleşik Arap Emîrliklerinin Dubai şehri, Fildişi Sahili, Rusya, Ukrayna ve Hollanda’ya gönderiyor. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Adnan Keskiner, son zamanlarda yüksek katlı binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmekte zorlanıldığını gördükleri için yanmaz ürün geliştirdiklerini söyledi. Tamamen yerli ve millî üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Keskiner “Bu yılın ilk çeyreğinde 120 bin dolarlık ihracat yaptık. İmzaladığımız anlaşmalarla yıl sonuna kadar 500 bin dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Avrupa ülkelerinde yanıcı özelliği bulunan yalıtım ürünleri yasaklandı. TSE’den, 1.300 derece ısıya kadar ürünümüzün yanmadığına dair raporumuz bulunuyor. Aynı zamanda 22 desibel ses yalıtımına sahip ve su geçirmez özellikte. Bu özelliklerle, ihracat yaptığımız ülke sayısını artıracağız” dedi.