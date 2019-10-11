Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda İstanbul, iki ay sonra önemli bir fuara ev sahipliği yapacak. Bebek ve çocuk ürünleri fuarı olan CBME Türkiye, 8-11 Ocak tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde 38. defa ziyaretçilerine kapılarını açacak. Sektörün lokomotifi olan 650 marka, fuara katılım sağlayacak. Başta BDT, Orta Doğu, Kuzey Afika ve Doğu Avrupa bölgeleri olmak üzere, 110 ülkeden 15 bin alıcının gelmesi bekleniyor. Böylece alınacak siparişlerle birlikte, ülke ticaretine büyük katkı sağlanacak. 17 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı yapılan ülkemizde; anne, bebek ve çocuk giyim sektörü 2 milyar dolarlık dış satım payını elinde bulunduruyor. Fuarda ayakkabı, çorap, pijama, iç çamaşırı, abiye, kot, triko, yeni doğan, hamile ürünleri, mobilya, ev tekstili ve aksesuar gibi bütün ürün grupları tek çatı altında yer alacak.