Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıdadan ev eşyasına, tekstilden sağlığa kadar bütün gereksinimleri kapsayan “İnsan İhtiyaçları” sınıfı, başvurularda ilk sırada yer aldı. En çok başvuru yapılan alanlar ise hijyen ve sağlık ürünleri, temizlik ürünleri, gıda ve tütün oldu. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz “Türkiye’de patent ve faydalı model başvuru sayılarında, önceki yıllara göre artış söz konusu. 129 ülke arasında 49’uncu sırada yer aldık. Bunlar tabii ki yeterli değil. Türkiye’nin bu sıralama içinde çok daha üst sıralarda olması gerekiyor. AR-GE ve yenilikçi üretimle, kısa süre içerisinde hedeflerin ötesine geçebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.