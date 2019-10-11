Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BMC’nin İzmir Pınarbaşı Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Varank, firma tarafından üretilmiş tam elektrikli otobüs Neocitiy’i kullandı. Daha sonra üretim hattını ziyaret eden Varank, uzak kumanda sistemli çok amaçlı zırhlı araç Amazon’u da kullandı. Firma tarafından üretilmiş Türkiye’nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı BMC’nin pikap aracı Tulga’yı sürdü ve imzaladı. BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk’ten bilgi alan Varank, tesislerde ticari araçların yanı sıra tank çekicilerden zırhlı personel taşıyıcılarına kadar birçok savunma sanayii aracının da yerli ve millî imkânlarla üretildiğini söyleyen Varank “Savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılarla özellikle terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. Barış Pınarı Harekâtı’nda da elimizi güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi savunma sanayi üreticilerimiz ve savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler. Mutluyuz, gururluyuz” diye konuştu.