Ömer Temür İstanbul

NASA’nın da dikkatini çeken Sensobright, robotlara insanlar gibi dokunma duygusu kazandıracak. 5,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen teknolojinin sağlık, savunma sanayi, uzay ve otomotiv gibi birçok sektörde yeni buluşlara öncülük etmesi bekleniyor. Sensobright teknolojisini babası Doç. Dr. Utku Büyükşahin robotların insandan bile daha hassas dokunma hissine sahip olacağını belirterek şu bilgileri verdi: İnsanda dokunma sinirlerinin en yoğun olduğu parmak ucundaki sinir hücresi yoğunluğu her santimetrekarede 241 tane. Şu an bu buluş sayesinde robotların parmak uçlarındaki sensörleri cm karede 256 ve üzerine çıkarabildik. Dokunmanın yanı sıra sıcaklık algılanmasını ve hatta daha dokunmadan yaklaşımın algılanmasını da sağladık. Bunun anlamı; Sensobright ile artık robotlar ve makineler insandan daha hassas dokunma duyusuna sahip olabilecekler. Ayrıca manyetik alanlardan da etkilenmiyor. Bu teknoloji örneğin, tıp alanında cerrahi uygulamalarda, ameliyat gereçlerinde, ameliyat robotlarında; trafikte otonom araçlarda; mayın tarama robotları ve enkaz altından canlı çıkarılması gibi yüksek hassasiyetli algılamaya ihtiyaç duyulan her yerde robotlar bu teknoloji ile çalışabilecek. Ayrıca akıllı sensör pazarı; Endüstri 4.0, IoT, sürücüsüz otomobiller gibi teknolojilerin gelişmesine paralel olarak dünyada en yüksek büyüme potansiyeli olan sektörler arasında. Bu nedenle gerek otonom araçlarda gerek dokunmatik ekranlarda tıpkı robotik sistemlerde olduğu gibi çığır açacak. Büyükşahin, Sensobright ile dokunmadan üç boyutlu tarama yapılabildiğini belirterek “Bir robotun elini kapladığımızda elini yönlendirdiği objenin 3 boyutlu taramasını yapıp imalata hazır datasını oluşturabilir, bir aracın çevresinin anlık olarak 3 boyutlu haritasını çıkartabilir, ameliyat robotlarına bir cerrahın binlerce kat üzerinde çözünürlükte dokunma duyusu sağlayabiliriz” dedi.

Silikon Vadisi’nden dünyaya açılacak

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Inventram olarak AR-GE inovasyon ve yüksek teknolojik ürünlere odaklandıklarını belirterek “Yüksek teknoloji ürünlerini geliştirip ihraç etmek istiyoruz. Sensobright için Slikon Vadisi’nde şirket kuracağız. ABD, Japonya, Kanada ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere 20’den fazla ülkede patentlenen bu teknolojinin yakın gelecekte birçok sektörde farklı uygulamalarla kullanılacağına ve hayretle izleyeceğimiz yenilikleri mümkün kılacağına hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi.

EN İYİ 25 BİLİM ADAMI ARASINDA

Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdiği bu teknoloji ile Falling Walls Foundation tarafından en iyi 25 bilim insanı girişimciden biri olarak seçildi.