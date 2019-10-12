Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekâtı sonrası dengelerde bir kırılma yaşanmadığını belirterek, ekonominin büyük direnç gösterdiğini söyledi. Önceki gün 100 bin puanın altına sarkan borsa, dün yeniden yükselişe geçerek bu seviyeye yaklaştı. Dolarda ise sakin seyir devam etti. Kur, önceki akşam 5,82’ye kadar gerilemişti. Dünkü işlemlerde ise 5,86 civarıda denge bulmaya çalıştı.

Bakan Albayrak, önceki gün yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde, Barış Pınarı Harekâtı’nın ekonomiye etkisini değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre Albayrak; Türkiye’nin güçlü bir ekonomisi olduğunu belirterek “Eskisi gibi öksürünce sıkıntıya girecek bir ekonomimiz yok. Harekât süresince kur ve borsada hareketliliğin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yapısal dönüşüm adımlarını kararlılıkla uyguladık. İhracatı artırdık, ithalatı azalttık. Ekonomimizi cari fazla veren bir duruma getirdik. 2019’u pozitif bir performansla atlatacağız” dedi. Konut kredisi kullanan 100 bine yakın vatandaşın faiz oranının 0,99’a düşürüldüğünü hatırlatan Bakan Albayrak “Seracılık Finansman Paketinde de 2,35 milyar TL’lik kredi hacmine ulaştık. Tarımsal üretimde finansman ihtiyacını uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.