Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken, bir taraftan gelişmelerin sektörlere yansıması da takip ediliyor. Bu süreçte en hassas sektörlerden biri de, son yıllarda yıldızı parlayan turizm... Gelen haberlere göre; uzunca bir süredir operasyonun gerekçeleriyle anlatılması ve başlamasının ardından da kontrollü yürütülmesi, herhangi bir rezervasyon iptallerine sebep olmadı. Four Seasons Hotels İstanbul Müdürü Nihat Yücel “Geçmiş tecrübelerimizde, daha ilk günlerde yoğun iptaller yaşandığını, hatta yeni ziyaretçilerin ülkeye gelmediğini görmüştük. Ama bugün, operasyon sebebiyle yaşanan herhangi bir iptal yok. Tabii aslında bu operasyonun yapılacağı bir süredir gerek yurt içinde gerek yurt dışında biliniyordu. Ayrıca yurt dışında insanlar gerçekten son dönemde ciddi biçimde bilgilendi, bu coğrafyayla ilgili... Yani operasyon bölgesiyle turizm destinasyonlarının bir ilgisinin olmadığını, Türkiye’nin ne kadar güvenli olduğunu artık onlar da biliyor. Dolayısıyla turist ilgisinde ciddi düşüş beklemiyoruz” dedi.

TANITIM AJANSI ÖNEMLİ

Sektörle ilgili güzel işlerin yapıdığını, “Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulmasının da bunlardan biri olduğunu söyleyen Yücel, “Türkiye’nin, şehirlerimizin tanıtılması, yabancıların gözünde ülkemizin daha farklı bir konuma yükselmesi için çok güzel bir proje. Bu platformun doğru kullanıldığı zaman, mevsimsel olarak ülkeye gelen turistin çeşitliliğinin de artırılması konusunda çok yararlı olacağına inanıyoruz. Mesela Beşiktaş’taki otelimiz, kışın daha çok İstanbul’a iş için gelen ziyaretçileri misafir ediyor. Ama yazın daha fazla turistik amaçlarla Türkiye’ye gelen, deniz kenarında atmosferin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçileri ağırlıyoruz. Bu çeşitliliği sağladığımız zaman, zaten hedeflediğimiz rakamlara da ulaşmamız kolaylaşacak” şeklinde konuştu.