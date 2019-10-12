Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunun cevabı arama motorunda aranıyor. Vatandaşlar tarafından altın fiyatlarındaki artış ve düşüşler anlık olarak takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü. Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? diye merak edenler için 12 Ekim altın fiyatları canlı, anlık sizlerle..

ALTIN FİYATLARI 12 EKİM 2019

Gram altın bugün alışta 280,25 liradan satışta 280,34 liradan, çeyrek altın ise alışta 450,71 liradan satışta 461,98 liradan işlem görüyor.