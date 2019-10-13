Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

ANTALYA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu Antalya’da başladı. Yerli Davos olarak adlandırılan ve ilk defa kamu, TİSK, Hak-İş, Türk-İş ve DİSK’in birlikte yer aldığı forumda kadın, çocuk, engelli, çevre, yaşlılar ve gıda gibi sosyal konular masaya yatırılıyor. Yuvarlak masa şeklinde yapılan forumda ayrıca sendikalardan gelen talepler tartışılacak ve bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. 4 sendikanın ortak imza atacağı karar bildirisi önümüzdeki toplu sözleşmelerde yer alacak ve işçi ile işveren alınan kararlara bağlı olacak.

‘BİRLİKTE MÜMKÜN TÜRKİYE’

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol “Dünyada bir değişim yaşanıyor. Bu değişim sendikalara da yansıması gerekiyor. Artık 4.0 sendikacılığa geçmeliyiz. Sendika camiasında bir çok tavsiye veriliyor, raporlar hazırlanıyor. Ancak hayata dokunan projelere gelince eksik kalıyoruz. Birbirimize tavsiye vermek yerine hayata geçirilecek projeler peşinde koşmalıyız. Forumumuzun logosu, kamu işçi ve işverenden oluşuyor. Birlikte olursak çözemeyeceğimiz problem yok. En büyük sorunumuz işçi, işveren ve kamu bazı konularda hemfikir olamaması. Bu organizasyonla bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Sloganını ise ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ olarak belirledik” dedi.

SOSYAL DİYALOG ÖNEMLİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuşmasında her zaman sosyal diyaloga önem verdiklerini belirterek “Her çalışmamızda ortak akla başvuruyoruz. Ülkemizde sendikalaşma oranı son 17 yılda iyi seviyelere geldi. Önümüzdeki günlerde sendikalarımızla birlikte 2020’den başlamak üzere engelli istihdamı, kayıt dışı çalışmayı önleme gibi konularda çalışma grupları oluşturacağız’’ diye konuştu.

BU BİR CESARET İŞİ

Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: Bu formatta ilk defa bir araya geliyoruz. Bu bir cesaret işi. Çocuk işçiliğiyle mücadele konusun yeniden ele almamız gerekiyor. İstismarda da duyarlılık oluşturulmalı. Bu zihniyeti yıkacak değişime ihtiyaç var. Engelleri yıkarak, çalışma hayatında daha etkin olabilecekleri modeli yaygınlaştırmak gerekiyor.

İDAMI GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Sendikalarımızda çalışan 120 kadın var. Ancak bu sayıyı artırmalıyız. Kadın ve çocuk cinayetleri konusunda da idam konusu gözden geçirmeliyiz. 2 milyona yakın çocuk çalışıyor. Engelli konusunda ise yeteri kadar konuşuyoruz ama bir şey yapmıyoruz.

POLİTİKALAR ÜRETMELİYİZ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Kadın, engellilik, çocukluk, yaşlılık ve çevreye ilişkin sorunlar son derece önemli ve çalışma hayatının tarafları olarak bizler de bu konularda politikalar üretmeliyiz. İşyerlerinde kadına yönelik şiddet ve taciz vakalarında içinde kadınların da yer alacağı bir denetim ve soruşturma mekanizması oluşturulmalı.