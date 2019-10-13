Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

İSTANBUL

Enerji sektörü son dönemde “borçların yeniden yapılandırılması” konusuyla gündeme geliyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre sektörde yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü 12-13 milyar dolar düzeyinde... Yıl sonuna kadar bu miktarın 10 milyar dolarlık kısmının yapılandırılması bekleniyor. Bir taraftan da elektriğe yapılan zamlar tartışma konusu. Son yapılan fiyat artışlarıyla birlikte, ayda 100 Kwh tüketen bir haneye yaklaşık 72 TL fatura gelecek. Uzmanlar; son 6 yılda yaşanan kur yükselişi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının aynı döneme denk geldiğini, bunun arz tarafında büyük avantaj sağladığını, aksi halde tüketicinin çok daha yüksek bir fatura ile karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Garanti BBVA Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı Yapılandırma Direktörü Emre Hatem “Sadece yenilenebilir enerji yatırımlarına baktığımızda, geçtiğimiz 15 yılda yaklaşık 45 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu kapsamda da bankalar tarafından 35 milyar dolar finansman sağlandı. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 15’ten yüzde 30’a yükseldi. Bu yıl yoğun yağışların da etkisiyle yüzde 47’ye kadar ulaştı. ‘Yenilenebilir enerji santralleri yapılamasaydı, elektrik fiyatları ne olurdu’ diye analiz ettik. Termik santraller tarafından ihtiyaç karşılanacağı için, yüksek üretim maliyetlerinden dolayı spot elektrik fiyatları en az 1 cent daha yüksek olacaktı” dedi.

“Tek Zamanlı Mesken” (ev) tarifesine göre 1 Kwh elektrik, (vergiler dâhil) yaklaşık 72 kuruş üzerinden faturalandırıyor. Şayet “yenilenebilir” enerji yatırımları devreye alınmasaydı, bu rakamın üzerine en az 58 kuruş daha eklenecekti. Böylece ayda 100 Kwh tüketen bir haneye, 72 TL yerine 130 TL fatura gelecekti.