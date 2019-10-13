Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel petrokimya piyasası araştırma şirketi ICIS’in “Soğuk ya da Sıcak?” isimli raporuna göre, Türkiye birden fazla LNG terminali ve üçten fazla doğal gaz kaynağına erişimiyle “güvenli” ülke kategorisinde bulunuyor. Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, İtalya, Fransa ve Polonya da arz sıkıntısı yaşamayacak ülkeler grubunda yer aldı. Almanya, Çekya, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Yunanistan ve Ukrayna ise “risksiz” ülkeler olarak gösterildi.

Ülkelerin kış için doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının da incelendiği rapora göre, Türkiye’nin doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 86 olarak kaydedildi. Öte yandan Avusturya, Belçika ve Çekya ise yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda bulunuyor.

Türkiye’de şu anda 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi LNG Terminali ve 4,4 milyon ton kapasiteli Egegaz LNG terminali olmak üzere iki adet LNG terminali bulunuyor. Ayrıca İzmir Aliağa ve Hatay Dörtyol’da birer yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) aktif olarak kullanılıyor. Saros Körfezi’nde açılması planlanan üçüncü FSRU için de çalışmalar devam ediyor. Bu arada, Silivri ile Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama tesislerindeki kapasite artışları için çalışmalar devam ediyor. Mevcutta 600 milyon metreküplük kapasiteye sahip Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin 2023’te yaklaşık 5,4 milyar metreküp gaz depolaması hedefleniyor.

Hali hazırda 2,8 milyar metreküp gaz depolayan Silivri Tesisi’nin kapasitesinin de 4,6 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Böylece 2023’te her iki tesiste toplam 10 milyar metreküp kapasiteye ulaşılmış olacak.