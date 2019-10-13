Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara geçmiş yıllarda olduğu gibi önemli miktarda kaynak ayrıldı. Söz konusu kurumlara 2019 yılı Merkezî Yönetim Bütçesi’nde 102,9 milyar lira ödenek tahsis edilirken, gelecek yıl için bu miktar yüzde 15,9 artışla 119,2 milyar lira olarak öngörüldü.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, yaklaşık 53,9 milyar lirayla Millî Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 38,9 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi. Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 22,9 milyar lira, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2,2 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına 1,1 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) 100,8 milyon lira, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 34,8 milyon lira ödenek ayrıldı. Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında ise en fazla artış yüzde 29,9 ile Sahil Güvenlik Komutanlığında gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığını yüzde 17,2 ile Jandarma Genel Komutanlığı, yüzde 15,9 ile Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 15,7 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 14,8 ile SSB izledi.