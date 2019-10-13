Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen Demo Day etkinliğinde mezun girişimler, yenilikçi projelerini ve Türkiye’yi geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirdikleri fikirlerini paylaştı. Etkinliğin açılışında konuşan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal “PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Şimdiye kadar PİLOT’tan 65 girişimci mezun oldu ve bu girişimler sadece geçen yıl toplamda 280 kişiye istihdam ve 24 milyon TL ciro sağladı. PİLOT’tan mezun olan girişimlerden 17 tanesi yatırım alarak proje ve fikirlerini daha da geliştirme fırsatı yakaladı” dedi. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er de bu yılki programa 800’ün üzerinde başvuru aldıklarını belirterek “2013 yılından beri PİLOT’a 4 bine yakın girişim başvurdu. Bu iş birlikleri sonucu ortaya çıkan ürün ve servisleri kendi müşteri tabanımıza sunarak hem Türk Telekom’un hem de girişimlerin birlikte değer oluşturacağı bir model kuruyoruz” diye konuştu.

Etkinlik çerçevesinde yapay zekâ, blockchain, e-Ticaret, personel yönetimi, robot yazılımlar gibi farklı alanlarda uygulamalar geliştiren teknoloji odaklı girişimler AppNava, B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi, iş modellerini ve çözümlerini yaptıkları sunumlarla anlatma fırsatı buldu. Bu yıl PİLOT’u başarıyla tamamlayarak 125’er bin TL nakit desteği alan girişimciler, etkinlikte aynı zamanda yatırımcılarla da buluştu.