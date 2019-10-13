Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 11 Ekim 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 13 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL kuru bugün 5,86 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL 6,45 seviyesinden işlem görüyor.