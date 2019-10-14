Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Numune olarak giden ürünün testleri geçmesi hâlinde ilk etapta 10 konteynerlik ihracat bekleniyor. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, ihracatta tek pazara bağlılığı ortadan kaldırmak için dünyanın en uzak noktalarına kadar tanıtım ve pazarlama çalışması yürüttüklerini belirterek “Irak’la yaşanan ihracat yasağı sıkıntılarını biliyoruz. Bu kapsamda ABD’den iyi haber geldi, bizden yumurta alabileceklerini söylediler. Son üç aydır çok yoğun bir şekilde bu konuyla ilgileniyoruz. ABD standartlarıyla ilgili zaten bir sorunumuz yok. ABD’nin, dünyanın en büyük yumurta üreticilerinden ancak muhtemel arz riskine karşı bizi tercih ediyorlar” dedi.