Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, AB Delegasyonu ile birlikte kadınlarda istihdamı artırmak ve iş gücü kaybına engel olmak için önemli bir projeyi hayata geçirecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, “Projeden sıfır-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında destek sağlanacak. Proje; Ankara, Antalya, Bursa, Elâzığ, İstanbul, İzmir ve Malatya’da SGK tarafından uygulanacak. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye de, tek seferlik 650 lira kırtasiye desteği sağlanacak. Proje kapsamındaki yardımlar, toplamda 169 milyon lirayı bulacak. Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Projeye ön kayıtlar yarın saat 14.00’ten itibaren internet üzerinden (sgkkurumsalcocukbakımı.org) e-Devlet şifresiyle yapılabilecek.