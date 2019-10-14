Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hizmet sağlayıcı şirket aracılığıyla rezervasyon yaptıran kişi, işletmenin kendisine sunulan fotoğraflardan çok farklı çıkması üzerine dava açtı. İzmir 8. Tüketici Mahkemesinin kararında “İbraz edilen fotoğraflar, tanık anlatımı ve olayın gelişimi dikkate alınarak; davacının, otelin durumu ve hizmetin ayıplı olması sebebiyle kalmaktan vazgeçtiklerine dair iddiasının samimi olduğuna dair mahkememizde tam bir kanaat oluşmuştur. Bu yüzden de davacının haklı sebeple akdi feshetme ve bedelin iadesine yönelik talebi uygundur” ifadelerine yer verildi. Yedi kişilik, bir hafta rezervasyon karşılığında 26 bin lira ödenmişti. Davacının avukatı Bülent Ötkün “Hizmet sağlayıcısı tarafından otel oldukça konforlu gibi sergilenmiş. Konaklama için gösterilen oda ise kireç taşıyla boyanmıştı. Lavabolarında çürümeler, masalarında haşereler vardı” dedi.