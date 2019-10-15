Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yerli yazılım ile 44 ilde hizmet veren 112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezleri; İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olmak üzere 4 yabancı dilde de hizmet veriyor. Ayrıca “Engelsiz 112” ile işitme kaybı olan vatandaşlar, görüntülü görüşme imkanı ile acil çağrı hizmeti alabiliyor. Bununla birlikte otomobillere entegre çalışan acil çağrı sistemi “eCall’ın (acil çağrı)” altyapısı ile kaza anında 112’ye doğrudan çağrı iletilebiliyor.

Böylece Türkiye’de acil yardım talep ve ihbarlarının 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar, 158 Sahil Güvenlik gibi çeşitli kurumlara ait çağrı hatları kullanılarak yapılıyor. Şimdi ise Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında oluşturulan Acil Çağrı Merkezi 45 ilde hizmet verecek. 2020 sonunda 81 ilin tamamında 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçecek ve vatandaşlar tek numarayla acil yardım ihtiyacına ulaşacak.