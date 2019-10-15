Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi kartıyla ilgili bir tüketici problemi, 10 yıl sonra banka aleyhine sonuçlandı. Herhangi bir talep ve sözleşmesi bulunmayan kişinin kimlik bilgileri kullanılarak adına kredi kartı çıkarıldı. Üstelik bu kredi kartı, ilgili kargo firması tarafından, kart sahibine değil, başka bir kişiye teslim edildi. Durumdan hiçbir şekilde haberi olmayan tüketici, söz konusu kredi kartına ait borçla ilgili icra takibine uğrayınca soluğu 3. Tüketici Mahkemesi’nde aldı. Kredi kartının, kurye şirketi tarafından kendisinin bilgisi dışında, kendisine ait olmayan bir adreste ilgisiz bir kişiye verildiğini, o kişinin de kartı kullanmasından doğan borç sebebiyle hakkında icra takibi başladığını belirten tüketici, bu şekilde oluşan maddi ve manevi zararın tazminini istedi. Davalı banka ve kurye şirketi, davanın reddini talep etti. Mahkeme de “İcra takibi ve haciz işlemlerinin davacının kişilik haklarına zarar verdiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle manevi tazminat isteminin reddine, davacının maddi zararının ne şekilde ortaya çıktığını açıklayamaması, zararını ispatlayamaması sebebiyle maddi tazminat talebini de geri çevirdi. Davacı, kararı temyiz etti.

Kararı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 8. maddesinde kart çıkaran kuruluşların yükümlülüklerinin düzenlendiği hatırlatıldı. Bankaların talepte bulunmayan, sözleşme imzalamayan kişiler hakkında hiçbir şekilde kart veremeyeceği hatırlatılan kararda, kredi kartının tesliminde alınan imzanın davacıya ait olmadığı, kartın üçüncü bir kişiye teslim edildiği, bankanın basiretli tüccar gibi davranıp sorumluluğunu yerine getirmediği, kurye şirketinin de kimlik kontrolü yapıp kimlik numaralarını karşılaştırmadan kartı teslim ettiği belirtilen kararda, davacı yaranına uygun miktarda tazminata hükmedildiği belirtildi. Tüketici Mahkemesi’nin karanının bozulmasına da oy birliği ile karar verildi.

Banka, kartı sahibine teslim etmeli

Tüketicilerin en fazla şikâyet ettiği konulardan biri, istemedikleri hâlde kredi kartı düzenlenmesi. Hâlbuki 5464 sayıl Banka Kartları ve Kredi Kartları Kunununun 8. maddesi, talepte bulunmayan, sözleşme imzalamayan kişilere hiçbir surette kart verilemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca kanunda banka kartı ve kredi kartlarının asıl sahiplerine imzalı olarak teslimini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtildi. Kanunda ayrıca bankaların aidatsız kart çıkarma mecburiyeti de bulunuyor.