Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak ülkemiz, bu alanda ciddi dış ticaret açığı veriyor. Türkiye’nin saat ihracatı 2014’ten 2018’e kadar geçen süreçte yüzde 42 artarak, 52 milyon 956 bin dolara ulaştı. İçeride üretilen saatler Hong Kong’dan İsviçre’ye, Hollanda’dan Birleşik Arap Emîrliklerine kadar geniş bir coğrafyada alıcı buldu. Öte yandan son beş yılda yüzde 17 azalmaya rağmen yaklaşık bir milyar dolarlık saat ithal edildi. Aslan payı, yaklaşık yüzde 40 ile İsviçre’nin oldu. İthalatta ikinci sırayı Çin aldı. Böylece gönderdiğimiz her bir saatin karşılığında, yaklaşık 20 saat ithal etmiş olduk.