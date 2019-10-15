Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursiyerlerin doktora sonrası maaşları ise brüt asgari ücretin iki katından az yani bu yıl itibariyle 5 bin 116 TL’nin altında olmayacak.

Yeni çağrıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında üniversite-sanayi iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Varank “Bu programı, ‘Millî Teknoloji Hamlesi’ vizyonumuzun önemli bileşenlerinden biri olarak uyguluyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre etmek istiyoruz” dedi. TÜBİTAK’ın 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısında kapsamı da genişletildi. AR-GE, tasarım merkezlerine sahip veya teknoparklardaki şirketlerin faydalanabildiği programda değişikliğe gidildi. Artık en az bir TÜBİTAK projesi sonuçlandırmış özel sektör kuruluşları da programdan faydalanabilecek.

SON BAŞVURU 13 ARALIK

Program kapsamında 2019 yılı başvuruları 13 Aralık 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Geçen sene ilk defa devreye giren program, üniversite ve sanayi kuruluşları tarafından yoğun ilgiyle karşılanmış, 517 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi için karar alınmıştı.