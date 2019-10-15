Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak'ın yaptığı panelde, İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, TAB Gıda Franchise Direktörü İlhan Erkan ve ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı & g2mEKSPER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saymanı Ahmet Özer, güvenilir ürün ve güvenilir hizmet için algı oluşturmak ve bu güvenirliği sağlamlaştırmak için ise çalışmalar yapmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Bir gıdanın güvenilir olup olmadığını anlamak için neler yapılması gerektiğine değinen Prof. Dr. Özer Ergün, dünya üzerinde gıda zehirlenmelerinden ölen insan sayısının 20 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti. BRC sertifikası tedarikçilerle çalıştıklarını ifade eden TAB Gıda Franchise Müdürü İlhan Erkan, şartlarını karşılamayan hiçbir firma ile çalışmadıklarının altını çizdi. Etüder Yön. Kur. Bşk. ve g2mEKSPER Yön. Kur. Başkanı Melih Şahinöz ise gıdaların üretimi, sevkiyatı, depolanması hakkında önemli bilgiler paylaştı. “Güvenilir Ürün Güvenilir Hizmet” konu başlıklı panelde “Güvenilir ürün üretmenin sanayiciye pozitif etkileri”, “Tüketici güvenilir ürüne ne kadar ulaşabiliyor”, “Güvensiz ürünü diğerlerinden nasıl ayırt ederiz' , 'Ürün Güvenliği konusunda son gelişmeler' gibi konu başlıklarının yanı sıra 'Ürün güvenliğinin sağlanması konusunda lojistik ve depolamanın önemi' masaya yatırıldı.. Etkinliğin sonunda güvenilir ürüne katkı verenlere plaket takdim edildi.

Dr.Salt Sıvı Tuz markasını Türkiye'ye kazandıran Mahmut Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Küçükdoğan, plaket takdim töreninde yaptığı konuşmada tuzun bilim adamları da dahil toplum tarafından yeterince tanınmadığını söyledi. Gıdaların güvenli olmasının ilk şartının doğru tuz kullanmaktan geçtiğini belirten Küçükdoğan, rafine tuzun içine konulan katkılar sebebiyle, sadece lezzet olarak tuz tadına dönüştüğünü ifade ederek, “Gıda Kodeksi Tuz Tebliği, tuzun içine 10 ayrı katkı maddesi konmasına müsaade ediyor. Bunların 3'ü siyanür çeşidi (potasyum ferrosiyanür) , 2'si aliminyum silikat ve alimünyum hidroksit. Diğerleri ise akışkanlığı artırıcı, nemi önleyici ve tuzu beyazlaştırıcı Emilgotör içerikli maddeler. Rafine edilen tuz, tuz olmaktan çıkıp zehre dönüşüyor. Doktorların “uzak durun” dediği tuz bu tuzdur. Bizim üretimimiz olan Sıvı Tuz ise doğal kaynak tuzundan elde ediliyor ve içerisine hiçbir katkı maddesi ilave edilmiyor. Doğan kaynak olduğu için kendiliğinden rafine oluyor ve hiçbir ağır metal bulunmuyor. İçerisindeki 84 mineral ise insan vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm elementlerin karşılanmasına yardımcı oluyor” dedi. Küçükdoğan, Güvenli Ürün Platformu'na çalışmalarında başarılar dileyip Dr.Salt Sıvı Tuz olarak güvenli ürünün en büyük destekçileri olduklarını söyledi.