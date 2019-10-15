Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de akaryakıt sektörünün önde gelenlerinden Shell & Turcas, Ankara Küçükesat istasyonundan sonra, biri İzmir, biri de yine Ankara'da olmak üzere iki istasyonunun daha elektriğini güneş enerjisinden sağlayacak şekilde dönüşümünü sağladı. Shell & Turcas böylece ülke çapında elektriğini güneşten alan istasyon sayısını 3’e yükseltti. Güneş panelleri sayesinde istasyonlar yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu üretebiliyor.

Akaryakıt istasyonlarına kurdukları güneş panelleri ile istasyonların elektrik ihtiyaçlarını karşıladıklarını aynı zamanda doğaya katkı sağladıklarını belirten Shell & Turcas Perakende Satışlar Yatırım Direktörü Semih Genç, şirketin alternatif enerji yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Elektriğini güneşten elde eden istasyon sayısını üçe çıkardık”

Net karbon ayak izini azaltma çalışmaları çerçevesinde birçok yeniliği hayata geçirdiklerini ifade eden Genç, “Türkiye’de elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden sağlayan ilk istasyonumuz olan Shell Küçükesat istasyonundan sonra Ankara OSB ve İzmir Güzelyalı’daki Shell istasyonlarını güneş panelleri ile donattık. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım sayesinde Shell & Turcas bünyesinde faaliyet gösteren ve elektriğini güneşten elde eden istasyon sayısını üçe çıkardık. Enerji dönüşüm sürecindeki yatırımlarımızı, misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak Shell’in uzmanlığı ile en hızlı şekilde devreye alıyoruz” dedi.

Yıllık elektrik tüketiminin yüzde 30'u güneşten sağlanıyor

İstasyonlardaki enerji tasarrufu hakkında bilgi veren Genç, 3 istasyonda 384 güneş paneli kullandıklarını belirterek, istasyonların ortalama yıllık elektrik tüketiminin yüzde 30’unu güneş enerjisinden sağladıklarını ifade etti.

Shell olarak net karbon ayak izini azaltmaya yönelik faaliyetlerini yaygınlaştıracaklarını belirten Genç, “Shell dünya çapında net karbon ayak izini azaltmaya yönelik hedeflerini belirleyen ilk uluslararası enerji şirketi oldu. 2050 yılına kadar yüzde 50 net karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz. Tasarruflu ve çevre dostu LED ampullerin istasyonlarımızda yaygın kullanılmasıyla başlayan çalışmamıza, enerjisini güneşten alan istasyonlarımızla devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeleri her gün istasyonumuza gelen 1 milyon misafirimizin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak hayata geçirme gayretindeyiz. Enerji verimliliği sağlayan ve çevreye katkısı yüksek olan yatırımlarımıza tüm Türkiye’de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.