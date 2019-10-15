Uluslararası Para Fonu (IMF), '2019 yılı Güz Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı. Raporda IMF, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0,2 büyümesini beklediğini bildirdi. Ayrıca IMF, 2020 yılı için ise Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 3'e yükseltti.
IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
15.10.2019 - 17:39 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
IMF, 2020 yılı Türkiye büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 3'e yükseltti.
Uluslararası Para Fonu (IMF), '2019 yılı Güz Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı. Raporda IMF, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0,2 büyümesini beklediğini bildirdi. Ayrıca IMF, 2020 yılı için ise Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 3'e yükseltti.
Etiketler : IMF Türkiye büyüme tahmini,
656509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/656509.aspx
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