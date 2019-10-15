Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), '2019 yılı Güz Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu' yayımlandı. Raporda IMF, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 0,2 büyümesini beklediğini bildirdi. Ayrıca IMF, 2020 yılı için ise Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 3'e yükseltti.

