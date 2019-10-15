Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Ferit Melen Havalimanında unutulan eşyaların satış ihalesi başladı. Çoğu kişi havalimanında eşyasını unutuyor. Bunların satışı için ihale başladı.Van Ferit Melen Havalimanında unutulan kayıp ve buluntu eşyalar, KDV dahil 10.218,00 TL muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile ihale edilecek.Kayıp ve buluntu eşya satışına talip olanların 24 Ekim 2019 günü saat 14.00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp, DHMİ Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

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