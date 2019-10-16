Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinde “dengelenme” süreci devam ederken işsizlik rakamlarında toparlanma daha yavaş gerçekleşiyor. Temmuz ayında, yaz rehavetinin de etkisiyle istihdam piyasasında beklenmedik daralma yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak, 4 milyon 596 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı da 3,1 puan yükselerek yüzde 13,9 oldu. İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre ise 0,9 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 16,5 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı, 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 oldu. Bu arada istihdam edilenlerin sayısı, 748 bin azalarak 28 milyon 517 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı 0,2 puan azalışla yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. Sektörel verilere bakıldığında, tarım dışındaki bütün sektörlerde istihdam kaybının yaşandığı görüldü. En ciddi azalış, 34 bin ile inşaatta gözlemlendi. Hizmetlerde istihdam 15 bin azalırken; sanayi sektöründe kayıp, 16 bin olarak gerçekleşti. Son bir yıl içerisinde özellikle inşaat sektöründeki kayıpların istihdamı olumsuz etkilediği belirtiliyor. Ekonomide sonbaharda başlayan toparlanmayla birlikte işsizlik rakamlarının düşmesi bekleniyor.