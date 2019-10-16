Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye üretiminin bel kemiği organize sanayi bölgeleri (OSB) Türkiye istihdamın yanı sıra imalat sanayiinin dinamosu vazifesi görüyor. Milyonlarca çalışana ev sahipliği yapan bu merkezler sundukları hizmetlerle adeta belediyelerle yarışıyor. Bunlardan biri de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi. Türkiye’deki 329 civarındaki OSB arasında yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı ile ilk beş arasında yer alan Kayseri, itfaiye merkezi, katı atık tesisi, istihbarat merkezi, güneş enerji santrali, tasarım merkezi, meslek lisesi ile tam bir mini şehri andırıyor. Öyleki Anadolu kaplanların en büyük yuvası verdiği hizmetlerle yurt dışında birçok ülkeye örnek oluyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan OSB’de Anadolu kaplanlarının 2 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını belirterek “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi şehrimizdeki üç OSB’den en büyüğü. 22 milyon metrekare alan üzerine kurulu OSB’de 1250 fabrikada 75 bin çalışana hizmet veriyoruz. Mobilya başta olmak üzere metal eşya, gıda, tekstil, inşaat, makine, tarım ve maden alanlarda üretim yapılıyor. Burası bir sanayi bölgesi olduğu kadar aynı zamanda bir yaşama alanı. Burada âdeta belediye hizmeti veriyoruz” dedi. Nursaçan, verdikleri hizmetleri yakından görmek için dünyanın birçok farklı ülkesinden ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek örnek projeleri şöyle sıraladı:

DUBAİ’DE KAYSERİ ÜSSÜ

Kayseri OSB, TİM ile iş birliği kapsamında Dubai’de Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Seksene yakın mağaza ile hizmet verecek olan merkezde Kayserili firmaların ürettiği ürünler satışa sunulacak.

15 ARAÇLIK İTFAİYE MERKEZİ

Kayseri OSB bünyesinde yer alan itfaiye merkezi 15 aracı ile yangınlara karşı her an tetikte bekliyor. İtfaiye merkezi sadece yangınlara müdahale etmekle kalmıyor sanayideki çalışanlara eğitimler veriyor. Bu sayede 2016 yılında 66 olan yangın sayısı 2017’de 42’ye, 2018’de ise 25’e kadar düşürüldü. Son üç yılda yangın sayısında ise ortalama yüzde 170 seviyesinde azaldı.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

OSB yönetimi altında hizmet veren ve 14 kişilik bir ekipten oluşan Tasarım Merkezi, firmalara endüstriyel tasarım konusunda hizmet veriyor. Firmalara katma değerli ürünler konusunda rehberlik eden merkezde, 2018 yılında yaklaşık 500 adet tasarım yapıldı.

2.200 ÖĞRENCİYE MESLEKİ EĞİTİM

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 2.200 öğrencisiyle sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılıyor. Buradan mezun olan öğrenciler OSB’deki firmalarda istihdam ediliyor. 4.000 öğrenci kapasiteli ikinci bir Teknik Lisesinin de önümüzdeki günlerde temeli atılacak.

GÜNDE 40 BİN TON SUYU ARITIYOR

Sanayi tesislerinden gelen atık sular OSB’deki katı atık tesesinde arıtmadan geçiriliyor. Günlük 40 bin metreküp kapasiteye sahip tesiste fiziksel, kimyasal ve biyolojik artırma gerçekleştiriliyor. Katı atıkta yüzde 97, organikte ise yüzde 95 başarı sağlanmış.

SELİMİYE CAMİİ

Çalışanların ibadet ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 1,5 yıl önce edilen cami Edirne’deki Selimiye örnek alınarak yapılmış. Camide aynı anda altı bin kişi ibadet edebiliyor.