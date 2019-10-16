Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir ‘Twitter’ üzerinden attığı mesajlarla zaman zaman kendisiyle bile çelişen, bu yönüyle devlet adamlığı ciddiyetinden de uzaklaşan ABD Başkanı Donald Trump; Türkiye’ye yönelik müeyyideleri kapsayan Başkanlık Kararnamesi’ni imzaladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘yaptırım uygulanacak’ kişiler listesine alındı. Kararnamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan herhangi bir müeyyide yer almadı. Ayrıca ‘Enerji’ ve ‘Savunma’ bakanlıkları da ‘kurumsal yaptırım’ uygulanacaklar listesine alındı. Ekonomi tarafında ise “100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi” hedefiyle başlatılan görüşmelerin kesilmesi ve çelik ithalatında yüzde 25 olan verginin yüzde 50’ye çıkarılması kararları alındı.

‘EN KÖTÜ’YÜ ALMIŞTIK!

Söz konusu yaptırımlar “günlerdir daha kötüsü fiyatlandığı” için piyasa tarafında karşılık bulmadı. Hatta piyasalar ‘pozitif’ reaksiyon gösterdi. Önceki gün 5,95 TL sınırına kadar tırmanan dolar, dün sabah 5,86’ya kadar geriledi. Daha sonra 5,90’a yakın seviyelerde denge bulmaya çalıştı. Yüksek rakamlardan dolar alanlar zarar yazdı. Borsa da güne yüzde 2’ye yakın primle başladı. Önceki gün hisse senetlerini panikle satanlar da kayba uğradı. Analistler; Türkiye ekonomisinin en kötü günleri geride bıraktığını, makro dengelerin toparlanmaya başladığını, hisse senedi piyasalarının fırsatlar barındırdığını, bu seviyelerden yapılacak borsa yatırımının orta ve uzun vadede kazandıracağını belirtiyor. Dolar tarafında ise ana senaryoda FED’in faiz indirmeye devam edeceğini ve tahvil alımlarına başlayarak ‘zayıf dolar’ı destekleyeceğini, bu sebeple dövizde yükselişlerin “satış fırsatı” olacağını vurguluyor.

YENİLERİ GELİR Mİ?

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “Genel düşünce, bu yaptırımların ‘içeriye mesaj’ olduğu ve bize etkisinin sınırlı olacağı yönünde. Hatta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bir heyetle Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda Türkiye’ye gideceğini açıkladı. Yani bir taraftan diyaloğa da devam edilecek. Bu sebeple pazartesi 5,94’e kadar yükselen dolar, gerilemeye başladı. Yaptırım tehdidiyle yüzde 8 düşen Bankacılık Endeksi gördük. Böyle düşüş, borsada yüzde ihtimalin gerçekleşmesi demek. Şunu da atlamayalım; Kongre’de başka yaptırımlar getirilmesini öngören bir yasa hazırlanıyor” diyerek, Türkiye’ye yönelik askerî ve ekonomik başka müeyyideler öngören bu tasarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

TİCARETİMİZ DEVAM EDECEK

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 20,7 milyar dolara çıkmıştı. Bu yıl sonunda ise 25 milyar dolar beklentisi vardı. İş dünyasının temsilcileri, geleceğe dair iyimser... Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye Başkan Yardımcısı Süleyman Sanlı “Şu anda sıcağı sıcağına konuşmak doğru olmaz. Söylemlerden çok eylemlere bakmak gerekiyor. Temel amacımız sadece ekonomiyi konuşmak. Türkiye ile ABD arasında köklü bir müttefiklik var. Dünyada ne kadar siyasi kriz olursa olsun, insanlar birbirleriyle ticaret yapabilmeyi becerebilmişler. Çünkü ticaretin çok farklı uzlaştırıcı, barıştırıcı, insanların ihtiyaçlarını gidereceği bir dili vardır. ABD ile de inişli çıkışlı ilişkilerimiz bu atmosferde normal” dedi. ABD, toplamda 2,6 trilyon dolar ithalat yapıyor. Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı 10 milyar dolar civarında...

ÇELİK İHRACATI YÜKSELİYORABD’nin, ithalat vergilerini yükselttiği çelik sektöründe işler yolunda gidiyor. Bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin toplam çelik ihracatı yüzde 12,1 arttı. İthalat ise yüzde 25 geriledi. 14,7 milyon tona yükselen çelik ihracatından, 10,9 milyar dolar döviz girişi gerçekleşti. ABD, geçen yıl da bu vergileri yüzde 25’e çıkarmıştı. Sektör temsilcileri, yeni pazarlara ulaşarak muhtemel bir iş kaybını önlemeyi başardı.