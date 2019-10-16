Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı. Karar, 1 Kasım 2019'dan itibaren geçerli olacak. Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmuyor.
Merkez Bankası'ndan kredi kartından alınan komisyona sınırlama
16.10.2019 - 09:48 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.
Etiketler : merkez bankası,
656627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/656627.aspx
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