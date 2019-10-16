Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, işsizlik oranları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılının başından bugüne kadar çıkan işsizlik basın haber adedi 39 bin 774 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle yükselen işsizlik rakamının medyanın da gündeminde yer aldığı saptandı. Özellikle köşe yazarları tarafından bu konunun ele alınması dikkat çekti.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre işsizlik oranları belli oldu. Böylelikle 15 yaş üstü işsizlik oranı yüzde 13,9 olarak kaydedilirken, işsiz sayısının 4 milyon 596 bin kişiye ulaştığı saptandı. Bu yıl içinde işsizlik oranının en yüksek olduğu ay ise Şubat olarak gözlenirken 4 milyon 730 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 2019 yılından önceki son 5 yıl içerisinde ise en yüksek işsizlik rakamı 2017 Ocak ayında görüldü. Burada ulaşılan sayı ise 3 milyon 985 bin olarak belirlendi.