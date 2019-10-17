Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Dünyada yurt dışındaki fuarlara katılım konusunda en fazla devlet desteği veren ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. CNR Holding tarafından yapılan “Ülkelerin Uluslararası Fuar Destekleri Araştırması” sonuçlarına göre 13 bin ile 65 bin dolar destek veren Türkiye’yi 13 bin 500 dolar ile Japonya, 5 bin ile 8 bin avro arası destek ile Fransa, 5 bin avro ile Almanya ve 500 pound ile 2 bin pound arası destek ile İngiltere izliyor. Yurt dışının yanı sıra yurt içindeki fuarlara katılan için de 38.000 TL destek veriliyor. Araştırmada ayrıca 2018 yılında yurt dışı fuarlara katılım desteği için Ticaret Bakanlığı bütçesinden ayrılan payın 500 milyon TL olduğu ifade edilirken, başta KOSGEB olmak üzere, URGE, heyetler ve benzer tanıtım çalışmaları ile birlikte bu rakamın 2019 yılında 1 milyar TL’nin üzerine seyredebileceği belirtiliyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem “Türkiye’deki firmalara yurt dışı katılımları için yüzde 50, öncelikli ülkelerde yüzde 60, hedef ülkelerde ise yüzde 70 oranında verilen desteğin son dönemlerde yüzde 90’lar seviyesine ulaştığı görebiliyoruz. Bu gerçekten de çok kıymetli, ancak yurt içinde yapılan fuarlara verilen desteklerin genişletilmesine ihtiyacımız var. Bu destek hem dünya fuar endüstrisi içerisinde yüzde 1,5’lik payı aşmaya çalışan sektörümüz için hem de yerli firmalarımızın ihracata olan ilgisini artırmak adına çok önemli” dedi.